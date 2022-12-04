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تهدف لتدريب وتأهيل 400 شاب

المخبز السعودي أول مبادرة مجتمعية لشركة المطاحن الأولى

2022-12-04 الساعة 9:25
المخبز السعودي أول مبادرة مجتمعية لشركة المطاحن الأولى
المواطن - الرياض

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انطلاقًا من دورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، تطلق شركة المطاحن الأولى مبادرتها المجتمعية الأولى من نوعها تحت شعار “المخبز السعودي”، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، مع شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل 400 من الشباب السعودي في مهارات صناعة المخبوزات ومشتقاتها، في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام.

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 تمكين الشباب

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات شركة المطاحن الأولى في دعم وتمكين الشباب السعودي لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومستعدة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي.

وستستقطب المبادرة المواهب الطموحة من شباب الوطن، وذلك ضمن معايير محددة يمكن الاطلاع عليها في رابط التسجيل، لتوفير التدريب النظري والعملي لهم. ستسهم المبادرة في تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل تتناسب مع خبراتهم، كما ستمكنهم من اكتساب الخبرات اللازمة لافتتاح وإدارة مشاريع ناجحة ومتخصصة في قطاع المخبوزات، والذي يمثل قطاعًا حيويًّا وواعدًا يشهد إقبالًا متناميًا.

وتعليقًا على المبادرة، قال م. عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى: ملتزمون في شركة المطاحن الأولى بمسؤوليتنا الاجتماعية لبناء برامج فعالة تساهم في تمكين المجتمع السعودي ككل. تأتي مثل هذه المبادرات إيقانًا منا بدور كل فئات المجتمع في تحقيق رؤية المملكة 2030 والمشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني. ستمكن مبادرة المخبز السعودي بتأهيل مواهب سعودية قادرة على إدارة مشاريع ريادية في قطاع المخبوزات ومشتقاتها، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي إضافة إلى المساهمة في منظومة الأمن الغذائي للمملكة.

 أهداف ورؤية المطاحن

كما أوضح أبابطين أن المبادرة تتماشى مع أهداف ورؤية شركة المطاحن الأولى، والتي تتصدر قطاع الأغذية والأعلاف في كافة أنحاء المملكة وهي المصدر الموثوق للمنتجات الحيوية للسوق والمجتمع.

وأكد أن الشركة ستقوم بدعم رواد الأعمال الذين سيفتتحون مشاريعهم خلال الأشهر الست الأولى من انتهاء البرامج التدريبية للمبادرة، وذلك عن طريق تزويدهم بالطحين، فضلًا عن تزويدهم بالخبرات اللازمة لضمان نجاح المشاريع.

سيتمكن المتدربون من دخول سوق العمل السعودي وتزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال عدد من الدورات المتخصصة والدقيقة في مجال المخبوزات. وسيقوم بتقديم هذه البرامج التدريبية نخبة من المختصين والعاملين في قطاع المخبوزات بالتعاون مع هيئة فنون الطهو، كما سيتم استخدام أفضل الأجهزة العملية والتدريبية. وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المطاحن الأولى

تعتبر شركة المطاحن الأولى إحدى الشركات الرائدة في صناعة وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف في المملكة العربية السعودية، والتي تم تأسيسها 2017م نتيجة لخصخصة المؤسسة العامة الحبوب، وتضم تحت مظلتها الفروع التالية: جدة- القصيم- تبوك- الأحساء.

وللمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التابع لها.

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