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المنتخبات الأربعة تأهلت بمدربين مواطنين

المدرب المواطن حاضر بقوة في نصف نهائي كأس العالم

2022-12-11 الساعة 11:33
المدرب المواطن حاضر بقوة في نصف نهائي كأس العالم
المواطن - محمد سمعه

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تشهد مباراتا دور نصف النهائي في كأس العالم 2022، تواجد المدرب المواطن بقوة في الـ4 منتخبات المتأهلة للمربع الذهبي.

ويدرب المنتخب الفرنسي، المدرب الفرنسي ديديه ديشان، والمنتخب المغربي يُدربه المغربي وليد الركراكي، بينما يتولى المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش تدريب منتخب كرواتيا، ويُدرب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني منتخب الأرجنتين.

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ومنذ انطلاق مونديال 1930 حتى مونديال 2018، جميع المنتخبات المتوجة بالـ21 نسخة السابقة من كأس العالم فازت باللقب مع مدرب وطني.

موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

وستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا مساء بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم على ملعب لوسيل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

بينما تلعب المغرب ضد المنتخب الفرنسي مساء الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “البيت”.

وكانت مباريات دور الثمانية في المونديال بدأت من أول أمس الجمعة، حيث فازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح، وتأهلت الأرجنتين على حساب هولندا بركلات الترجيح.

وفي مباريات أمس السبت، تأهلت المغرب على حساب البرتغال وفرنسا على حساب المنتخب الإنجليزي.

 

 

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