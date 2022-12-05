المدني: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى عند هطول الأمطار

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ناشد الدفاع المدني المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن تجمعات المياه، وعدم المرور من خلالها.
فيديو | متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: نهيب بأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/OeHNs4PJt7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2022
جاء ذلك على لسان متحدث الدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، على قناة الإخبارية، حيث حذر من تجاوُز الأودية أثناء جريانها، وداعيًا للالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلَنة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة أخبار الطقس من خلال القنوات الرسمية.
من جانب آخر، أكد المركز الوطني للأرصاد بدء الحالة المطرية على أغلب مناطق السعودية من الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل، داعيًا الجميع إلى الانتباه والتقيُّد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر الأرصاد.