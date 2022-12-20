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المدني يحذر من أمطار رعدية ويعلن خريطة الهطول

2022-12-20 الساعة 11:10
المدني يحذر من أمطار رعدية ويعلن خريطة الهطول
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وبينت المديرية أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول تشمل (العاصمة المقدسة – جدة – رابغ – الطائف – الجموم – الكامل – خليص – بحرة) وتمتد لتشمل (الليث – القنفذة – العرضيات – أضم – ميسان) وأجزاء من المدنية المنورة تشمل (المدينة المنورة – المهد – وادي الفرع – الحناكية) وأجزاء من مناطق الباحة وعسير وحائل والحدود الشمالية ومعظم محافظات القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية (حفر الباطن – الخفجي – النعيرية – قرية العليا).

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كما ستتأثر أجزاء من منطقة الرياض (المجمعة – الزلفي – الغاط – شقراء – رماح – الدوادمي – عفيف) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على (الرياض العاصمة – الخرج – المزاحمية – القويعية)، وأجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وجازان والمنطقة الشرقية، مع احتمالية تساقط الثلوج مساء يومي الخميس والجمعة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان – الظهر).

تحذيرات

شددت المديرية على ضـرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأجهزة والمعدات الكهربائية عند هطول الأمطار وعدم الاقتراب منها أو لمسها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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