المدني يخمد حريقًا في شقة سكنية بجدة دون إصابات

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نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات.
ووثق المدني لقطات لجهود رجاله على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، حيث أظهرت الصور عملية الإطفاء وإنقاذ المواطنين.
وعلق المدني: أخمد مدني جدة حريقًا في شقة بعمارة سكنية، ولا إصابات.
في وقت سابق، قدم الدفاع المدني خطوات السلامة التي يجب على المواطنين اتباعها خلال التدفئة باستخدام الحطب والفحم.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
الجهني
نعم تم اخماذ الحريق أم انه مشروع الاسكان يقوم عالية وزارة الاسكان مهمل من قبل لجنة الاشراف لايوجد امن ولاسلامه حيث انه في كل دور ليات اطفاء مهملا ومقطعه ومصابح الطوارى عطلانه حيث ان كل ساكن يدفع ألف ريال اين تذهب والسؤال يطرح نفسه .او الانتظار لحدوث كارثه