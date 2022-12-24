المدن والمناطق المتأثرة بتراجع درجات الحرارة وهطول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

أمطار متوسطة

وقال المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف صادر عنه، إنه من المتوقع أن تهطل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والباحة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ومن المتوقع أن تشهد كل من حائل والحدود الشمالية وعسير وجازان ونجران أمطارًا متوسطة في مجملها من غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، فيما تشهد القصيم والمنطقة الشرقية والرياض أمطارًا متوسطة أيضًا لكن يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر)، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية (عرعر، طريف، حزم الجلاميد) والجوف (القريات) يومي الاثنين والثلاثاء.

هبوب رياح وتكوّن صقيع

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد عدة مناطق هبوب رياح سطحية مثيرة للغبار، وذلك على الجوف والحدود الشمالية يوم الاثنين، أما مناطق (حائل، القصيم، الشرقية، الرياض) يوم الثلاثاء، ويمتد النشاط إلى مناطق (نجران، عسير، الباحة، ومكة المكرمة).

ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة ارتفاعًا للأمواج إلى أكثر من (مترين ونصف) وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وتشهد الحالة أيضًا انخفاضًا في درجات الحرارة وتكون الصقيع وذلك يوم الأربعاء المقبل على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وشمال منطقة المدينة المنورة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (1 تحت الصفر إلى 4) م، أما على مناطق (الرياض وشمال المنطقة الشرقية) فيتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (2 -5)م.

تقلبات جوية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، أن تشهد بعض المناطق في المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى هذا الموسم خاصة على شمال المملكة.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية إنه اعتبارًا من يوم غد تبدأ الموجة الأولى للدرجات الصفرية على مناطق شمال المملكة وأجزاء من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية.

كما توقع العقيل هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض تشمل العاصمة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ما بين -1 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشمالية، بينما تتراوح بين 2 إلى 5 درجات شمال الرياض والشرقية، وبين 1 إلى 5 درجات على أجزاء منطقة الرياض، بما فيها العاصمة.