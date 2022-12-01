المدينة الطبية تنقذ طفلًا من البتر

نجح فريق طبي بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود باستئصال ورم في حوض طفل يعاني من السرطان دون الحاجة للبتر، بعد إقرار 4 مراكز عالمية ببتر طرفه السفلي.

الإصابة بالسرطان

وقال والد الطفل أسامة الدخيل، في حديث لقناة الإخبارية، إن رد المراكز الطبية الأمريكية على حالة ابنه العلاجية كان البتر، موضحًا أنه زار 4 مراكز طبية أمريكية لإيجاد حل لمشكلة ابنه، وأنهم أخبروه باستحالة علاجه وقرروا بتر قدمه بشكل كامل ليصبح برجل واحدة فقط.

وأضاف: استغربت وكلمت الجراحين لإيجاد حل بديل لطفلي، وردوا علي ردًا قاطعًا باستحالة إيجاد بديل لعملية البتر.

جامعة الملك سعود

ومن ثم توجه والد الطفل أسامة الدخيل البالغ من العمر 13 عامًا إلى جامعة الملك سعود لإيجاد حل بديل، وبالفعل نجحوا واستغرقت العملية 8 ساعات لاستئصال الورم بشكل كامل من منطقة حوض الطفل دون الحاجة للاستئصال.

وأكد دكتور معتز العقيل أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للطفل بجامعة الملك سعود، أن حالة الطفل استقرت وأنه في حالة الاستشفاء من الجراحة.

فريق طبي متميز

ونوه إلى أن الطفل كان يعاني من أشرس أنواع السرطانات وهو سرطان العظام، وفي معظم تلك الحالات يتم استئصال الجزء المصاب، وأضاف: لكن في حالة الطفل لجأنا لخيار آخر للحفاظ على قدم الطفل ونجحنا في ذلك.

وتكون الفريق الطبي للعملية الجراحية بالمدينة الطبية، بجامعة الملك سعود، من دكتور معتز العقيل استشاري جراحة العظام، الأستاذ المساعد في كلية الطب، ودكتور إبراهيم الشايجي استشاري جراحة العظام، ودكتور عبد الرحمن العسيم، استشاري جراحة العظام الأستاذ المساعد في كلية الطب، والبروفسور فوزي الجاسر، استشاري جراحة العظام الأستاذ في كلية الطب، ود.عبدالعزيز الفاضل استشاري تخدير الأستاذ المساعد في كلية الطب.