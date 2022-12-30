المركزي التونسي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس

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في خطوة لكبح التضخم، رفع البنك المركزي التونسي، الجمعة، معدلات الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، من 7.25 بالمائة إلى 8 بالمائة، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام.
وارتفع معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمائة في نوفمبر من 9.2 بالمائة في أكتوبر.
وكشف وزير الاقتصاد، سمير سعيد، هذا الأسبوع، أنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 بالمائة، من حوالي 8.3 بالمائة في 2022.
وأفاد البنك المركزي في بيان أنه يهدف من هذا الإجراء إلى كبح الاتجاه الصعودي للتضخم.
وكانت الزيادة السابقة في معدلات الفائدة في شهر أكتوبر، عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمائة.
وقرر البنك اليوم الجمعة أيضًا رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7 بالمائة.
وقال البنك: إنه قلق للغاية بسبب المخاطر المحيطة بالميزانين النقدي والمالي لتونس وشدد على ضرورة ضمان الحصول على تمويلات خارجية.
ووفقًا للبنك، من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار (7.99 مليار دولار) لعام 2022 بأكمله، مسجلًا مستوى قياسيًّا مقارنة مع 16.2 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2021.