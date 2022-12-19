المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يعزز كفاءة الخدمات ضمن رؤية 2030

يأتي افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمقر وزارة التعليم، فـي إطـار سـعي الجهات الحكومية لتعزيز كفـاءة خدماتها تنفيذا لتوجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله – بما يحقـق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مستهدفات رؤية 2030

وتسعى وزارة التعليم والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال فرع المركـز فـي الوزارة إلى تحقيـق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع التعليم ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهـلـي يمـا يدعم الدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليميـة والتربوية.

وتستهدف وزارة التعليم والمركـز السـعودي للأعمال الاقتصادية من خلال المركز، تسهيل رحلـة المستثمر، افتتح المركز بالتكامل مع وزارة التعليم فرعه في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض بهدف المساهمة في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم.

تقديم الخدمات للمستثمرين

أيضا يتميز فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية فـي مقـر وزارة التعليم بوجـود تمثيـل لـوزارة الشـؤون البلدية والقرويـة والإسكان ضـمن الجهـات الحكوميـة التـي تقـدم خـدماتها للمستثمرين.

كذلك أعـاد المركـز السعودي للأعمـال الاقتصـادية هندسـة الإجـراءات بعـد دراسـة القطاعـات الاقتصادية التـي تشـترك فـي متطلبـات بـدء الأنشطة الاقتصادية التعليمية.

كفاءة وجودة الخدمات

ووفقا للمراقبين، تساهم وزارة التعليم مـن خـلال الخدمات التـي يقـدمها فـرع المركـز السعودي للأعمـال الاقتصادية في الوزارة فـي رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لمستثمري قطاع التعليم الأهلي.

أيضا تكاملت وزارة التعليم مـع المركـز السـعودي للأعمال الاقتصادية والجهات الشريكة في دمج التراخيص المتشابهة تحت ترخيص موحد، وتحويل بعض تراخيص الأنشطة إلى تراخيص فورية.

تمثيل جهات حكومية

هذا ويتميز فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية فـي مقـر وزارة التعليم بوجـود تمثيـل للمديريـة العامة للدفاع المدني ضمن الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمستثمرين.

وفي هذا السياق، تسعى وزارة التعليم مـن خـلال فـرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمقر الوزارة لتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في قطاع التعليم الأهلي.

إنهاء المتطلبات والتراخيص

أيضا يعمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال فرعه في وزارة التعليم على استقبال ومنح الموافقات وإنهاء المتطلبات والتراخيص التي تتداخل فيها أكثر من جهة حكومية بشكل فوري.

كذلك يتوفر في فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بوزارة التعليم خدمات إضافية يحتاجها المستثمر فـي قطاع التعليم الأهلي ومنهـا: الخدمات المصرفية، التأمين، الاتصالات، والتي يقدمها ممثلون من البنوك والشركات المعنية.