المرور: تأكدوا من وجود التجهيزات اللازمة بالمركبة قبل القيادة

أكدت الإدارة العامة للمرور، ضرورة وجود التجهيزات اللازمة في المركبة، ما يعزز من السلامة المرورية أثناء القيادة.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها “لقيادة أي مركبة يلزم توافر التجهيزات اللازمة بها عند سيرها كالأنوار والمكابح وما في حكمها”.

مخالفة مرورية

وفي وقت سابق، دعت الإدارة العامة للمرور، المواطنين إلى تجنب القيام بأي تعديلات على مركباتهم تغير من معالمها أو تجهيزاتها الأساسية.

وأكدت إدارة المرور أن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفة مرورية.

الانتباه بالطريق

كما شددت على ضرورة الانتباه في أثناء قيادة السيارة، حتى بحالة المعرفة المسبقة بالطريق.

وقال المرور إن معرفة قائد السيارة المسبقة بالطريق بسبب مروره الدائم عليه لا يعني عدم الانتباه في أثناء القيادة.