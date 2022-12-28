المرور: تقيدوا بالمسافة الآمنة لتفادي الحوادث

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حثت الإدارة العامة للمرور، المواطنين على ضرورة التقيد بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، نظرًا لأنها من عناصر الأمان والسلامة من الحوادث.
وقالت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها “حماية لك، تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”.
وأشارت إلى أن هذه المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة لتفادي وقوع الحوادث المرورية.
وفي وقت سابق، شدد المرور على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء.
وأكد المرور أهمية حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.