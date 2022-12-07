المرور: جلوس الأطفال في المقعد الأمامي يعرضهم للخطر

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أكدت الإدارة العامة للمرور أن جلوس الأطفال من هم دون سن العاشرة في المقعد الأمامي يعرض حياتهم للخطر ويعد مخالفة مرورية.
وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه من أجل سلامتهم يجب الحرص على وجود مقعد مخصص لهم في المقاعد الخلفية مع الالتزام بربط حزام الأمان.
ونظرًا لأهمية الأمر، نشرت أيضًا إنفوجراف قالت فيه: “لسلامتهم.. ابقهم خلفك، فركوب الأطفال في المقاعد الأمامية مخالفة مرورية، كما أنه يعرض حياتهم للخطر”.
ويعتبر عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال مخالفة تتراوح غرامتها المالية بين 150 لـ 300 ريال.
وفي وقت سابق؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.
وأكدت أن ترك الأطفال بمفردهم في المركبة دون مرافق، يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية.
وأوضحت الإدارة، أن الغرامة المالية تتراوح ما بين 300 – 500 ريال، مشددة على أن الأطفال مسؤولية ولا يجب تركهم دون مرافق.