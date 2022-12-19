المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات عبر أبشر

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حثت الإدارة العامة للمرور المواطنين مجددًا على المسارعة بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتهم، وذلك من خلال منصة أبشر.
وقالت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، إن خدمات المرور تُمكن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون التزامات مالية؛ وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.
وأوضحت أن مزايا الخدمة تتضمن: “تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، إسقاط المركبة من السجلات فورًا، وعدم وجود التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة”.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن طريقة الوصول للخدمة تتمثل في 4 خطوات هي: