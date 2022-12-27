المرور: غرامة القيادة على أكتاف الطريق تصل 2000 ريال

أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بأن القيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها، تعد مخالفة مرورية.

وقالت إدارة المرور في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء “كتف الطريق مُعد للتوقف الاضطراري للمركبات، وليس مسارًا للتجاوز”.

غرامة مالية

وفي وقت سابق، أكدت إدارة المرور أن مخالفة القيادة على أكتاف الطريق، ورد ذكرها في الجدول رقم 5 للمخالفات المرورية في البند 14، حيث تضمنت عقوبة مرتكبها دفع غرامة مالية تتراوح بين 1000-2000 ريال.

ودعت إلى تجنب القيادة على أكتاف الطريق، وهو الجزء بعد الخط الأصفر، مؤكدة ضرورة التزام قائدي المركبات بالقيادة على المسارات المخصصة لذلك وعدم تجاوزها.