المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل 6 آلاف ريال

أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعدم تجاوز حافلات النقل المدرسي، داعية سائقي المركبات بوقف القيادة من أجل السلامة.

تجاوز الحافلات المدرسية

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها: “تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية”.

وأضافت أنه يعاقب من يقوم بهذه المخالفة بدفع غرامة مالية قدرها تتراوح بين 3000 إلى 6000 ريال.

إرشاد الطلاب

وكانت الإدارة العامة للمرور حثت في وقت سابق على ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية عند نقل الطلاب وإرشادهم بالطريقة الصحيحة للنزول من الجهة اليمنى للمركبة، ما يعزز من سلامتهم ويقلل من نسبة الحوادث المرورية، وذلك مع عودة الفصل الدراسي الثاني.

ودعت الطلاب عند وصولهم للمدرسة إلى عدد من الأمور تتمثل في أن يكون النزول من الجهة اليمنى للمركبة، عدم الاقتراب من المركبات وهي في حالة السير، وعبور الشارع عندما تتوقف المركبة تمامًا.