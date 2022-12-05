المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل 6 آلاف ريال

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات
أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بعدم تجاوز حافلات النقل المدرسي، داعية سائقي المركبات بوقف القيادة من أجل السلامة.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها: “تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية”.
وأضافت أنه يعاقب من يقوم بهذه المخالفة بدفع غرامة مالية قدرها تتراوح بين 3000 إلى 6000 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور حثت في وقت سابق على ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية عند نقل الطلاب وإرشادهم بالطريقة الصحيحة للنزول من الجهة اليمنى للمركبة، ما يعزز من سلامتهم ويقلل من نسبة الحوادث المرورية، وذلك مع عودة الفصل الدراسي الثاني.
ودعت الطلاب عند وصولهم للمدرسة إلى عدد من الأمور تتمثل في أن يكون النزول من الجهة اليمنى للمركبة، عدم الاقتراب من المركبات وهي في حالة السير، وعبور الشارع عندما تتوقف المركبة تمامًا.