المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ 10 آلاف ريال غرامة

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من مخالفة تهدد حياة قائدي المركبات وتصل عقوبتها إلى غرامة 10 آلاف ريال.
وأكد المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، خطأ جسيم يعرّض الحياة للخطر، ويُعد مخالفة مرورية”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن عقوبة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصل إلى 10 آلاف ريال.
وفي وقت سابق، حثت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات على التأكد من تثبيت لوحات المركبة في المكان المخصص لها، لأن مخالفة ذلك يستوجب دفع غرامة مالية.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إن عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص يعد مخالفة مرورية.
وأوضحت أن هذه المخالفة تستوجب العقوبة بدفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.