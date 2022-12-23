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تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 10000 ريال

المرور يذكّر بغرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها

2022-12-23 الساعة 5:31
المرور يذكّر بغرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، التذكير مجددًا من التهور والمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر.

مخالفة مرورية

وقالت إدارة المرور، في عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إن: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية”.

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غرامة مالية

وأضافت إدارة المرور من خلال إنفوجراف، أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، حثت في وقت سابق المواطنين، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

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