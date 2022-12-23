المرور يذكّر بغرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها

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أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، التذكير مجددًا من التهور والمجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، ما يعرض حياة الأشخاص للخطر.
وقالت إدارة المرور، في عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إن: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعد تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياتك للخطر، كما يعد مخالفة مرورية”.
وأضافت إدارة المرور من خلال إنفوجراف، أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، حثت في وقت سابق المواطنين، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.