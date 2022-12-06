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سار عكس الاتجاه وبدون لوحات أمامية

المرور يضبط شخصاً قاد مركبة بتهور في جدة

2022-12-06 الساعة 10:44
المرور يضبط شخصاً قاد مركبة بتهور في جدة
المواطن - الرياض

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ضبط مرور محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، قائد مركبة ارتكب مخالفات مرورية، منها (عكس سير، والسير دون لوحة أمامية).

الإحالة للهيئة المرورية

وأعلن المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم ، أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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