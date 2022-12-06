المرور يضبط شخصاً قاد مركبة بتهور في جدة

ضبط مرور محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، قائد مركبة ارتكب مخالفات مرورية، منها (عكس سير، والسير دون لوحة أمامية).

الإحالة للهيئة المرورية

وأعلن المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم ، أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.