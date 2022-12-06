المرور يضبط شخصاً قاد مركبة بتهور في جدة

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ضبط مرور محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، قائد مركبة ارتكب مخالفات مرورية، منها (عكس سير، والسير دون لوحة أمامية).
وأعلن المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم ، أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.