المرور يضبط قائد مركبة تجاوز الخط الأصفر متعمدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن ضبط قائد مركبة خالف تعليمات النظام، حيث تجاوز الخط الأصفر متعمدًا بذلك الضرر بالمركبات التي تسير خلفه في الدائري الثاني بالمدينة المنورة.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك بعد ورود بلاغ للمرور من قبل مُغرد نشر على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق الواقعة، ويبين استهتار قائد المركبة.

وعلق المغرد على الفيديو بالقول إن “سائق هذه السيارة معرضًا سلامة الآخرين للخطر، ويتجاوز الخط الأصفر متعمدًا بذلك الضرر بالمركبات التي تسير خلفه، وذلك بالدائري الثاني في المدينة المنورة، يوم السبت الماضي في تمام الساعة ١٠:٢٩ مساءً”.

تطبيق العقوبات

وردت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.