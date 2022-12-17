المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني غداً و3 خطوات للاشتراك

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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على تويتر، أن المزاد يتواصل من غد الأحد، وحتى الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022.
وحددت إدارة المرور طريقة الاشتراك في المزاد من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي
– ثم اختيار المرور
– اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.