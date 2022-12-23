المرور يعيد التذكير: عقوبة تجاوز الإشارة تصل 6 آلاف ريال

أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، التذكير بعقوبة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء والتي قد تصل إلى 6 آلاف ريال.

قيمة الغرامة

وذكرت المرور على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” عقوبة تجاوزز الإشارة الحمراء والتي تضمنت إلزام قائد المركية بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى ستة آلاف ريال .

تهديد السلامة العامة

وأكدت إدارة المرور أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لا يقتصر أثره على المخالف فقط، بل يتعداه ليهدد سلامة مستخدمي الطريق.