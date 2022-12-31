المرور: 3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطريق

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أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بأهمية إيقاف المركبة في أقصى الجانب الأيمن من الطريق عند تعطلها أو وقوع حالة طارئة من أجل سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه في حال تعرض المركبة لأي عطل خلال سيرها على الطريق، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إخراج المركبة من الطريق بشكل آمن لأقرب مكان خارج الطريق.
2- وضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات تجنبًا لاصطدامهم بها.
3- إبلاغ الجهات ذات العلاقة.
وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، ضرورة وجود التجهيزات اللازمة في المركبة، ما يعزز من السلامة المرورية أثناء القيادة.
كما شددت على ضرورة الانتباه في أثناء قيادة السيارة، حتى بحالة المعرفة المسبقة بالطريق.
وقال المرور إن معرفة قائد السيارة المسبقة بالطريق بسبب مروره الدائم عليه لا يعني عدم الانتباه في أثناء القيادة.