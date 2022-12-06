المريسل: دور الـ8 بالمونديال للكبار فقط ولا مجال للمفاجآت

أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن المنطق يؤكد وصول منتخبي البرازيل وفرنسا إلى المباراة النهائية بكأس العالم قطر 2022.

دور الـ8

وكتب عبدالعزيز المريسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: المنطق يقول نهائي كأس العالم قطر 2022 بين البرازيل وفرنسا ولهذا لا أتوقع حدوث مفاجآت اليوم في باقي مباريات دور الـ16.

وأضاف المريسل اليوم الثلاثاء، عبر تويتر: صحيح كعرب نتعاطف ونتمنى فوز المغرب لكني أعتقد أن دور الـ8 سيكون للكبار فقط ولا مجال فيه للمفاجآت أبدًا.

ختام ثمن النهائي

تختتم اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ16 (ثمن النهائي) من بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تشهد إقامة مباراتين من العيار الثقيل، ضمن مواجهات المونديال.

المغرب وإسبانيا

يلتقي المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في قمة نارية باعتباره الممثل الوحيد المتبقي للعرب في المونديال، مع منتخب إسبانيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية في الدور ثمن النهائي وتذاع المواجهة على قناة beIN Sports HD 1 Max.

وتختتم المواجهات في دور الـ16 بمونديال قطر 2022، بلقاء المنتخب البرتغالي نظيره السويسري بتمام الساعة العاشرة مساءً على استاد لوسيل وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 Max.