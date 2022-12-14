المسابقات تعلن تأجيل مباراة الشباب والاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن تأجيل مباراة الشباب والاتحاد رسميًا.

تأجيل مباراة الشباب والاتحاد

وأوضحت أنه تم تأجيل مواجهتي الشباب والاتحاد، والوحدة ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بناء على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة، لتواجد لاعبيهم مع منتخباتهم في كأس العالم 2022.

وأضافت لجنة المسابقات في بيانها: “تقرر إقامة مباراة الشباب والاتحاد بتاريخ 9 يناير، ومباراة الوحدة والفتح يوم 26 يناير، بدلاً من الموعدين المعلنين سابقًا، كما تقرر أيضًا تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولات 12 و13 و14، يمكن الاطلاع من هنا“.

عودة دوري روشن

وفي السياق ذاته، تعود منافسات دوري روشن السعودي بالجولة التاسعة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك بعد توقف دام لشهرين تقريبًا، نظرًا لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.