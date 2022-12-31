المساهمون في تمويل صفقة انتقال كريستيانو رونالدو لـ النصر

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كشفت تقارير إعلامية عن المساهمين في تمويل صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية.
من أين تم تمويل صفقة انتقال #كريستيانو_رونالدو للنصر ؟#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 30, 2022
وتحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “انتقال رونالدو إلى النصر سيضع الدوري السعودي تحت بؤرة ضوء، النصر أصبح Trend على مستوى العالم لأن الصفقة كبيرة”.
وأضاف الفراج: “شركة الوسائل السعودية تحالفت مع النصر لتسويق عقد رونالدو عن طريق رعايات لكبرى الشركات في المملكة وأشياء كثيرة سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة”.
وتابع: “تلك الصفقة أثارت الكثير من التساؤلات وبدأت جماهير الأندية المنافسة لنادي النصر تسأل، كيف تم تمويل الصفقة؟، بالتأكيد شراكة النصر مع شركة الوسائل السعودية وشركات راعية أخرى، حولت تلك الصفقة لجانب اقتصادي مميز”.
وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.