المساهمون في تمويل صفقة انتقال كريستيانو رونالدو لـ النصر

كشفت تقارير إعلامية عن المساهمين في تمويل صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “انتقال رونالدو إلى النصر سيضع الدوري السعودي تحت بؤرة ضوء، النصر أصبح Trend على مستوى العالم لأن الصفقة كبيرة”.

شراكة النصر مع شركة الوسائل

وأضاف الفراج: “شركة الوسائل السعودية تحالفت مع النصر لتسويق عقد رونالدو عن طريق رعايات لكبرى الشركات في المملكة وأشياء كثيرة سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة”.

وتابع: “تلك الصفقة أثارت الكثير من التساؤلات وبدأت جماهير الأندية المنافسة لنادي النصر تسأل، كيف تم تمويل الصفقة؟، بالتأكيد شراكة النصر مع شركة الوسائل السعودية وشركات راعية أخرى، حولت تلك الصفقة لجانب اقتصادي مميز”.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

راتب كريستيانو رونالدو

موقع Transfer News Live الشهير فصّل راتب كريستيانو رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألف و500 ريال في الساعة الواحدة.