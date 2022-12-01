المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون مصلٍّ

قالت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الخميس: إن أكثر من 20 مليون مصلٍّ في المسجد النبوي و1,736,572 زائرًا للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما خلال شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

وذكر الحساب الرسمي لشؤون المسجد النبوي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن عدد المصلين في الروضة الشريفة والحرم القديم بلغ 1,925,433 مصليًا، كما بلغت الزيادة في شهر ربيع الآخر لهذا العام 1444هـ عن شهر ربيع الأول بنسبة (4.57%).

خدمات متواصلة

يأتي ذلك في سياق الخدمات المتواصلة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار الـ 24 ساعة.

ومن أبرز الخدمات المقدمة، خدمات التطويف والتوعية الرقمية والميدانية والإرشاد المكاني باللغات وتوزيع كتيبات توعوية، فضلًا عن عمليات التعقيم المستمرة للأسطح والأرضيات عبر الروبوتات.