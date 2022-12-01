Icon

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال شهر ربيع الآخر

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون مصلٍّ

2022-12-01 الساعة 9:27
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون مصلٍّ
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قالت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الخميس: إن أكثر من 20 مليون مصلٍّ في المسجد النبوي و1,736,572 زائرًا للسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما خلال شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

قد يهمّك أيضاً
Img

رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة المكسيك غدًا

Img

بلينكن: روسيا تسببت بأسوأ أزمة غذاء دولية

وذكر الحساب الرسمي لشؤون المسجد النبوي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن عدد المصلين في الروضة الشريفة والحرم القديم بلغ 1,925,433 مصليًا، كما بلغت الزيادة في شهر ربيع الآخر لهذا العام 1444هـ عن شهر ربيع الأول بنسبة (4.57%).

خدمات متواصلة

يأتي ذلك في سياق الخدمات المتواصلة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار الـ 24 ساعة.

ومن أبرز الخدمات المقدمة، خدمات التطويف والتوعية الرقمية والميدانية والإرشاد المكاني باللغات وتوزيع كتيبات توعوية، فضلًا عن عمليات التعقيم المستمرة للأسطح والأرضيات عبر الروبوتات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ
محمد بن سلمان

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ

محمد بن سلمان
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة
السعودية اليوم

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة

السعودية اليوم
انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ
السعودية اليوم

انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ

السعودية اليوم
رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم
كأس العالم

رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم

كأس العالم
سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر
كأس العالم

سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر

كأس العالم
وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...
العالم

وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...

العالم
سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب
غرائب

سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب

غرائب
مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض
السعودية اليوم

مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض

السعودية اليوم