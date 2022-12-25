المشاهد الأولى عقب حادث إطلاق النار في بريطانيا

شهدت بريطانيا حادث إطلاق نار في مكان مزدحم أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثة رجال، ولم تقبض الشرطة حتى الآن على أي مشتبه به.

وبحسب موقع سكاي نيوز، قالت شرطة ميرسيسايد، إنها تحقق في حادث إطلاق النار وقع في حانة لايتهاوس في بلدة والاسي وصنفته كقضية قتل، ولم تحتجز الشرطة أي مشتبه بهم.

حادث مروع ومدمر

ونقلت أسوشيتد برس عن مدير المباحث ديفيد ماكغرين قوله: هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، ونحن نتفهم أن هذا حادث مروع ومدمر حقًا، لا سيما أنه وقع في موسم الأعياد مباشرة في مكان مزدحم مليء بالشباب.

وقالت الشرطة في بيان إن المرأة توفيت في المستشفى متأثرة بجروح جراء طلق ناري، إلى جانب إصابة 3 رجال آخرين.

وصرح رئيس المباحث قائلًا: نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة في سيارة داكنة اللون، وعلى الأرجح كانت من طراز مرسيدس، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق النار.

ودعت الشرطة المواطنين الإبلاغ عن أي شيء مريب رأوه أو سمعوه في هذا الوقت.

حادث مشابه في باريس

وشهدت باريس حادثًا مشابهًا أيضًا، وقُتل فيه 3 أشخاص وأصيب عدد بإصابات خطيرة جراء إطلاق أعيرة نارية في المنطقة العاشرة وسط العاصمة الفرنسية.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على المسلح المشتبه به الذي أقر بدوافعه العنصرية في ارتكابه لهذه الجريمة، حيث أخبر المحققون أن لديه كرهًا للأجانب.