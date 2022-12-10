المغرب أطاح بإسبانيا والبرتغال ليشق طريقه نحو نصف النهائي

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة
حقق المنتخب المغربي، مساء اليوم السبت، نصرًا كرويًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الكرة العربية، بعدما صعد لأول مرة كأول منتخب عربي إلى دور الأربعة من مونديال كأس العالم قطر 2022.
ويُعد تأهل أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في تاريخ بطولة كأس العالم.
وانتهت مواجهة أسود الأطلس والبرتغال على ملعب استاد الثمامة مساء اليوم، بصعود المغرب إلى دور الأربعة من مونديال قطر 2022، بعد رأسية يوسف النصيري الرائعة بآخر الشوط الأول في مرمى كوستا، ليكتب أسود الأطلس تاريخًا جديدًا للكرة للعربية بالصعود إلى المربع الذهبي من المونديال لأول مرة.
فاز المغرب وتأهل في دور الـ16 بعدما أقصى المنتخب الإسباني العنيد بركلات الترجيح، إثر انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل ليحتكما إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء ويتأهل المغرب بعد تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لضربات الجزاء.
وكان المنتخب المغربي تأهل لدور ربع النهائي بعبور منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
وتأهل المنتخب المغربي عن مجموعته متصدرًا الترتيب بـ7 نقاط من الفوز على بلجيكا وكندا، والتعادل أمام كرواتيا.