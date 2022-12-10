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المغرب أطاح بإسبانيا والبرتغال ليشق طريقه نحو نصف النهائي

2022-12-10 الساعة 8:32
المغرب أطاح بإسبانيا والبرتغال ليشق طريقه نحو نصف النهائي
المواطن – عاطف عبداللطيف

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حقق المنتخب المغربي، مساء اليوم السبت، نصرًا كرويًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الكرة العربية، بعدما صعد لأول مرة كأول منتخب عربي إلى دور الأربعة من مونديال كأس العالم قطر 2022.

ويُعد تأهل أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في تاريخ بطولة كأس العالم.

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يوسف النصيري - المغرب والبرتغال

المربع الذهبي

وانتهت مواجهة أسود الأطلس والبرتغال على ملعب استاد الثمامة مساء اليوم، بصعود المغرب إلى دور الأربعة من مونديال قطر 2022، بعد رأسية يوسف النصيري الرائعة بآخر الشوط الأول في مرمى كوستا، ليكتب أسود الأطلس تاريخًا جديدًا للكرة للعربية بالصعود إلى المربع الذهبي من المونديال لأول مرة.

دور الـ16

فاز المغرب وتأهل في دور الـ16 بعدما أقصى المنتخب الإسباني العنيد بركلات الترجيح، إثر انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل ليحتكما إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء ويتأهل المغرب بعد تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لضربات الجزاء.

وكان المنتخب المغربي تأهل لدور ربع النهائي بعبور منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).

متصدر المجموعة

وتأهل المنتخب المغربي عن مجموعته متصدرًا الترتيب بـ7 نقاط من الفوز على بلجيكا وكندا، والتعادل أمام كرواتيا.

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