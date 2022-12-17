المغرب تدخل التاريخ بعد هدف داري أمام كرواتيا

دخل منتخب المغرب التاريخ من بابه الواسع، بعد الهدف الذي أحرزه اللاعب أشرف داري في شباك المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

المغرب وكرواتيا

وكان منتخب كرواتيا تقدم بالهدف الأول عبر المدافع جفارديول من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة، ثم تعادل بعدها في الدقيقة التاسعة، اللاعب داري من ضربة رأسية لمنتخب أسود الأطلس.

هدف داري جعل أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يُسجل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في المونديال، كذلك أصبح منتخب أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يسجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا.

أداء خرافي

وقدم المنتخب المغربي أداءً خرافيًا واستثنائيًا، في مونديال قطر ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد ضمن الـ4 الكبار في كأس العالم بل ويضمن الحصول على ميدالية، في حال هزم كرواتيا اليوم وتُوج بالميدالية البرونزية.

وكان تشكيل منتخب أسود الأطلس لمباراة كرواتيا جاء مكونًا من: ”ياسين بونو، يحيى عطية الله، جواد ياميق، أشرف داري، أشرف حكيمي، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، حكيم زياش، سفيان بوفال، عبدالحميد صابري، يوسف النصيري”.

أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء من: ”ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، جوسيب ستانيسيتش، جوسيب سوتالو، جوسكو جفارديول، لوفرو ماجر، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيرسيتش، ماركو ليفاجا، أندريج كراماريتش، ميسلاف أورسيتش”.