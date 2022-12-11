المغرب ترفع شعار لا مستحيل في كرة القدم

ظهر منتخب المغرب الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، ليُكلل مجهوده بالتأهل إلى المربع الذهبي.

تأهل المغرب

وفاز المغرب بقيادة المدير الفني وليد الركراكي على منتخب البرتغال بالأمس في ربع نهائي مونديال قطر 2022، ليتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية والإفريقية.

لا مستحيل في كرة القدم

وعلى الرغم من وقوع أسود الأطلس في مجموعة صعبة، تضم؛ كرواتيا وبلجيكا الوصيف وصاحب المركز الثالث في مونديال 2018، بجانب منتخب كندا، إلا أن كتيبة وليد الركراكي فرضت نفسها بقوة.

ورفع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، شعار لا مستحيل في كرة القدم، ليبدأ مشواره في مرحلة المجموعات بالتعادل السلبي مع كرواتيا، ثم فاز على بلجيكا بهدفين دون رد، وكندا بنتيجة 2/1.

واصطدم أسود الأطلس، بمنتخب إسبانيا في الدور ثمن النهائي، لتُفجر كتيبة الركراكي مفاجأة جديدة، بعدما فرضت التعادل السلبي حتى نهاية الأشواط الإضافية، لتفوز بركلات الترجيح بعد تألق حارس المرمى ياسين بونو.

وبات منتخب المغرب الأول لكرة القدم، أول منتخب عربي ورابع إفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي، ليرتفع سقف طموحات الجماهير، ليواصل التألق ويفوز على البرتغال بهدف دون رد، ويصعد إلى المربع الذهبي في إنجاز تاريخي.