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بعد التألق بمونديال قطر 2022

المغرب ترفع شعار لا مستحيل في كرة القدم

2022-12-11 الساعة 11:08
المغرب ترفع شعار لا مستحيل في كرة القدم
المواطن - مروة نبيل

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ظهر منتخب المغرب الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، ليُكلل مجهوده بالتأهل إلى المربع الذهبي.

تأهل المغرب

وفاز المغرب بقيادة المدير الفني وليد الركراكي على منتخب البرتغال بالأمس في ربع نهائي مونديال قطر 2022، ليتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية والإفريقية.

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منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي أسود الأطلس – المصدر @fifaworldcup_ar

لا مستحيل في كرة القدم

وعلى الرغم من وقوع أسود الأطلس في مجموعة صعبة، تضم؛ كرواتيا وبلجيكا الوصيف وصاحب المركز الثالث في مونديال 2018، بجانب منتخب كندا، إلا أن كتيبة وليد الركراكي فرضت نفسها بقوة.

المغرب ضد بلجيكا
جانب من مباراة المنتخب ضد بلجيكا – المصدر @fifaworldcup_ar

ورفع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، شعار لا مستحيل في كرة القدم، ليبدأ مشواره في مرحلة المجموعات بالتعادل السلبي مع كرواتيا، ثم فاز على بلجيكا بهدفين دون رد، وكندا بنتيجة 2/1.

المغرب وكرواتيا
مباراة المنتخب وكرواتيا – المصدر @fifaworldcup_ar

واصطدم أسود الأطلس، بمنتخب إسبانيا في الدور ثمن النهائي، لتُفجر كتيبة الركراكي مفاجأة جديدة، بعدما فرضت التعادل السلبي حتى نهاية الأشواط الإضافية، لتفوز بركلات الترجيح بعد تألق حارس المرمى ياسين بونو.

ياسين بونو 1
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وبات منتخب المغرب الأول لكرة القدم، أول منتخب عربي ورابع إفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي، ليرتفع سقف طموحات الجماهير، ليواصل التألق ويفوز على البرتغال بهدف دون رد، ويصعد إلى المربع الذهبي في إنجاز تاريخي.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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