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بعد تألقها اللافت في نسخة 2022

المغرب تستعد لكتابة فصل جديد من التاريخ العربي بالمونديال

2022-12-14 الساعة 5:34
المغرب تستعد لكتابة فصل جديد من التاريخ العربي بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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تحلم الجماهير العربية بمواصلة تألق منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة فرنسا اليوم.

فصل جديد من التاريخ العربي

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأول مشاركة عربية في المونديال عن طريق منتخب مصر، وأول فوز كان من خلال تونس.

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وعلق حساب كأس العالم فيفا على الفيديو، قائلًا: “بدأتها مصر في 1934، ثم تونس في 1978، والآن جاء دور المغرب لكتابة فصل جديد من التاريخ العربي في مونديال قطر في 2022″.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

أول مشاركة وفوز عربي

وشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس العالم بإيطاليا 1934، كأول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للبطولة، قبل أن يغيب عن التواجد حتى نسخة عام 1990 التي أُقيمت في إيطاليا أيضًا.

وتُعد تونس ثالث دولة عربية تُشارك بالمونديال في 1978، بعد مصر في 1934 والمغرب عام 1970، وفازت على المكسيك بنتيجة 3/1، قبل أن تخسر بصعوبة بالغة ضد بولندا، وتعادل تاريخي مع ألمانيا الغربية.

فيفا - المونديال - قرعة كأس العالم - المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022
كأس البطولة

المغرب في نصف النهائي

وواصل منتخب المغرب الأول لكرة القدم النتائج التاريخية في كأس العالم، وبات أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد تجاوزه لعقبة البرتغال ضمن منافسات دور الـ8.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، على استاد البيت في نصف نهائي مونديال قطر 2022، ويحلم أسود الأطلس بصناعة التاريخ والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الأرجنتين.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

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