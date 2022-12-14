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المغرب تستهدف الفوز الـ5 ضد الأوروبيين

2022-12-14 الساعة 2:02
المغرب تستهدف الفوز الـ5 ضد الأوروبيين
المواطن - مروة نبيل

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تتجه أنظار الجماهير إلى استاد البيت، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة مباراة المغرب ضد فرنسا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

مواجهة قوية

ويطمح منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في الظهور بشكل مميز، وتجاوز عقبة فرنسا اليوم، والتأهل إلى المباراة النهائي لمواصلة إنجازه الغير مسبوق في النسخة الحالية من مونديال قطر 2022.

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على الجانب الآخر، يسعى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه، وتحقيق الفوز اليوم، للتأهل إلى النهائي، أملًا في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

المنتخب المغربي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

المغرب ضد الأوروبيين

وخاض منتخب المغرب الأول لكرة القدم 16 مباراة ضد المنتخبات الأوروبية في المونديال، نجح في تحقيق 4 انتصارات، وتعادل 7 مرات، وخسر مثلها.

وشارك أسود الأطلس في كأس العالم 1970 للمرة الأولى، وبدأ المنتخب مشواره بالخسارة ضد ألمانيا الغربية بنتيجة 2/1، وتعادل مع بلغاريا بهدف لكل منهما.

المغرب في كأس العالم 1970
المنتخب في مونديال 1970 – المصدر fifa

وتواجد منتخب المغرب مع 3 منتخبات أوروبية في مونديال 1986، وبدأ المشوار بتعادل سلبي ضد بولندا وإنجلترا، ثم الفوز على البرتغال بنتيجة 3/1، ليتأهل إلى دور الـ16، وخسر أمام ألمانيا الغربية.

ولم يظهر أسود الأطلس بالمستوى المتوقع في مونديال 1994، حيث خسر ضد بلجيكا والسعودية وهولندا، وتألق في نسخة 1998، بتعادل مع النرويج، ثم خسارة أمام البرازيل، والفوز على اسكتلندا، ولكن تعادل السيليساو مع اسكتلندا أطاح به.

وفي مونديال روسيا 2018، وقع منتخب المغرب في مجموعة صعبة، إلا أنه قدم أداء مميزًا، ولكنه لم ينجح في تحقيق نتائج إيجابية، حيث خسر ضد إيران والبرتغال، وتعادل إيجابيًا مع إسبانيا.

ويكتب منتخب المغرب التاريخ في مونديال قطر 2022، حيث تعادل سلبيًا مع كرواتيا، وفاز على بلجيكا، وتجاوز إسبانيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، قبل أن يتجاوز البرتغال بهدف.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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