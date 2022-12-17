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أمام كرواتيا

المغرب تطمح للمركز الثالث الليلة

2022-12-17 الساعة 3:15
المغرب تطمح للمركز الثالث الليلة
المواطن - زياد العتيبي

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يتحدد مساء اليوم صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية ما بين منتخبي المغرب وكرواتيا في اللقاء الذي سيقام على ملعب خليفة الدولي ببطولة كأس العالم قطر 2022.

أول منتخب عربي يصل لنصف النهائي:

المغرب أصبح أول منتخب عربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم ولكن حظوظه توقفت، إذ خرج من نصف النهائي على يد فرنسا.

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لوكاكو - بلجيكا وكرواتيا  

لقاءان بالنسخة الحالية:

والتقى الفريقان بالنسخة الحالية من كأس العالم، إذ تعادلا سلبياً في أول لقاء بدور المجموعات حيث حقق المغرب الصدارة برصيد 7 نقاط بينما صعد المنتخب الكرواتي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

أما المنتخب الكرواتي فقد حافظ على نظافة شباكه في لقاءاته الـ3 السابقة ضد منتخبات إفريقيا في كاس العالم بعد فوزه على الكاميرون بأربعة أهداف نظيفة في 2014، وعلى نيجيريا بهدفين نظيفين في 2018، قبل أن يتعادل مع المغرب بدون أهداف في النسخة الحالية.

مشاركة وجوه جديدة :

من جانبه ينوي مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً في المونديال للظهور أمام كرواتيا.

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