المغرب تهزم كندا وتصعد لثمن نهائي المونديال

حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على المنتخب الكندي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ليصعد منتخب أسود الأطلس إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة.

المغرب تُبدع بثنائية

تقدم منتخب أسود الأطلس بالهدف الأول عبر حكيم زياش في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول مستغلًّا خطأ في تقدم الحارس الكندي.

وفي الدقيقة الـ23، نجح يوسف النصري في إضافة ثاني الأهداف لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الـ23.

ونجح منتخب كندا في تقليص الفارق عبر اللاعب المغربي نايف أكرد الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني أهدر عبدالرزاق حمدالله فرصتين محققتين لمنتخب أسود الأطلس، لتنتهي النتيجة بفوز منتخب أسود الأطلس بهدفين لهدف وتأهله لثمن نهائي المونديال متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.