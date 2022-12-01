Icon

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في الصدارة

المغرب تهزم كندا وتصعد لثمن نهائي المونديال

2022-12-01 الساعة 8:21
المغرب تهزم كندا وتصعد لثمن نهائي المونديال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على المنتخب الكندي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ليصعد منتخب أسود الأطلس إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة.

المغرب تُبدع بثنائية

تقدم منتخب أسود الأطلس بالهدف الأول عبر حكيم زياش في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول مستغلًّا خطأ في تقدم الحارس الكندي.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بـ مدارس الملك فيصل

Img

طريقة تغيير رقم الجوال في توكلنا

وفي الدقيقة الـ23، نجح يوسف النصري في إضافة ثاني الأهداف لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الـ23.

ونجح منتخب كندا في تقليص الفارق عبر اللاعب المغربي نايف أكرد الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني أهدر عبدالرزاق حمدالله فرصتين محققتين لمنتخب أسود الأطلس، لتنتهي النتيجة بفوز منتخب أسود الأطلس بهدفين لهدف وتأهله لثمن نهائي المونديال متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ
محمد بن سلمان

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ

محمد بن سلمان
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة
السعودية اليوم

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة

السعودية اليوم
انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ
السعودية اليوم

انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ

السعودية اليوم
رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم
كأس العالم

رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم

كأس العالم
سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر
كأس العالم

سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر

كأس العالم
وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...
العالم

وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...

العالم
سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب
غرائب

سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب

غرائب
مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض
السعودية اليوم

مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض

السعودية اليوم