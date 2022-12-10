المغرب والبرتغال يستهدفان الفوز الثاني

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تنتظر الجماهير مواجهة المغرب والبرتغال، وسط منافسة قوية من المنتخبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022.
ويحتضن استاد الثمامة مباراة المغرب والبرتغال، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.
وتمكنت المغرب من الصعود إلى ربع نهائي كأس العالم، بعدما فجر مفاجأة كبرى بالإطاحة بإسبانيا بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بعد اكتساح سويسرا بنتيجة 6/1.
وتُعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث سبق وحقق كل منهما الفوز مرة، لتكون الليلة فرصة لحسم تفوق أحد الطرفين على الآخر.
ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة 3/1، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في مونديال المكسيك 1986، وتمكن “برازيل أوروبا”، من الفوز بهدف دون رد في مجموعات كأس العالم 2018.