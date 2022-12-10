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المغرب والحلم التاريخي

2022-12-10 الساعة 4:59
المغرب والحلم التاريخي
المواطن - زياد العتيبي

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يدخل المنتخب المغربي بعد ساعات قليلة في مواجهة قوية أمام نظيره البرتغالي على ملعب الثمامة ضمن دور ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة حالياً بقطر.

حلم التأهل:

ويسعى المغرب لكتابة اسمه في سجلات التاريخ بالنسخة الحالية، بعدما عبر من الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه إذ بات أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز، ويعتمد المغرب على صلابته الدفاعية حيث لم يسجل في مرماه سوى هدفٍ واحدٍ.

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وسبق أن، التقى المنتخبان في وقت سابق من في مونديال روسيا 2018، إذ حقق البرتغال الفوز بهدف وحيد.

وصعد المنتخب البرتغالي إلى هذا الدور في كأس العالم 2022 بعد تغلبه على سويسرا بـ 6-1 بدور الـ16، فيما عبر المغرب إسبانيا بركلات الترجيح.

المغرب ضد البرتغال
جانب من مباراة سابقة

وقبل مواجهة اليوم، كان المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس قد وضع رونالدو احتياطياً بشكل مفاجئ في المباراة السابقة ضد سويسرا التي شهدت تألق بديله جونزالو راموس وإحرازه لهاتريك.

تشكيلة متوقعة :

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة المنتخب البرتغال كالتالي؛ في حراسة المرمى ديوجو كوستا، في قلب الدفاع: ديوجو دالوت، بيبي، روبن دياز،رافائيل جوريرو،في خط الوسط أوتافيو،كارفاليو، سيلفا، ويقود خط الهجوم برونو فيرنانديز، جونزالو راموس، جواو فيليكس.

أما المنتخب المغربي، فيتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي؛ بياسين بونو، أشرف حكيمي، رومان سايس، جواد ياميق، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، عز الدينأوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، يوسف النصيري وسفيان بوفال.

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