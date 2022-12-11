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المغرب و4 منتخبات حققوا المفاجأة بالتأهل لنصف النهائي

2022-12-11 الساعة 11:34
المغرب و4 منتخبات حققوا المفاجأة بالتأهل لنصف النهائي
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم منتخب المغرب الأول لكرة القدم مستوى مميزًا في كأس العالم 2022، ليُحقق مفاجأة كبرى بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

مفاجآت في كأس العالم

وتجاوز المغرب بقيادة وليد الركراكي، إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية بمونديال قطر 2022، لينضم أسود الأطلس إلى قائمة المنتخبات التي لم تكن مرشحة للذهاب بعيدًا؛ وحققت مفاجآت في البطولة.

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منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

بلغاريا والسويد

وكانت البداية في كأس العالم 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صنعت العديد من المنتخبات الحدث، ولم يكن بلغاريا والسويد مرشحان للتأهل إلى الأدوار التالية، إلا أنهما نجحا في ترك بصمة مميزة.

واحتل منتخب السويد المركز الثاني في مجموعته بمونديال 1994 برصيد 5 نقاط، ثم فاز على السعودية في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز رومانيا بركلات الترجيح، وخسر ضد البرازيل بصعوبة في الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب بلغاريا إلى الدور التالي برصيد 3 نقاط، ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث، وأطاح بالمكسيك بركلات الترجيح، ثم فاز على ألمانيا، وخسر بصعوبة ضد إيطاليا، وفاز على بلغاريا ليحقق المركز الثالث.

بلغاريا والسويد في مونديال 1994
مباراة بلغاريا وألمانيا – المصدر fifa

كرواتيا في مونديال 1998

وخاض منتخب كرواتيا بقيادة نجمه سوكر كأس العالم 1998 في فرنسا، وتجاوز مرحلة المجموعات، ثم فاز على رومانيا وألمانيا، قبل أن يخسر ضد الديوك في نصف النهائي، وفاز على هولندا، ليحتل المركز الثالث في مشاركته الأولى بالمونديال.

كرواتيا في كأس العالم 1998
لاعب كرواتيا سوكر – المصدر fifa

كوريا الجنوبية وتركيا في 2002

وظهر منتخب كوريا الجنوبية بشكل مميز في مونديال 2002، وفاز على بولندا والبرتغال وتعادل مع أمريكا، ليتأهل إلى الدور التالي، وأطاح بإيطاليا من ثمن النهائي، وتجاوز إسبانيا بركلات الترجيح، وخسر نصف النهائي ضد البرازيل.

وكان منتخب تركيا من أبرز مفاجآت هذه النسخة، حيث خسر ضد البرازيل، وتعادل مع كوستاريكا وفاز على الصين، ثم تجاوز اليابان والسنغال، وصعد لنصف النهائي، ليخسر أمام السيليساو مجددًا، ولكنه فاز على كوريا الجنوبية، ليُنهي المونديال ثالثًا.

تركيا في مونديال 2002
لاعبو تركيا – المصدر fifa

المغرب في مونديال 2022

وأكمل منتخب المغرب سلسلة المفاجآت في كأس العالم، حيث إنه لم يكن مرشحًا للتأهل في النسخة الحالية، نظرًا لصعوبة مجموعته التي تضم منتخبات كرواتيا، بلجيكا وكندا، ولكنه تأهل في الصدارة.

وواصل منتخب المغرب الأول لكرة القدم مفاجآته في مونديال قطر، وتجاوز إسبانيا بركلات الترجيح، قبل أن يعبر البرتغال بهدف، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق لأي منتخب عربي وإفريقي.

المغرب في مونديال 2022
لاعبو المغرب – المصدر fifa

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