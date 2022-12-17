المغرب يتأخر أمام كرواتيا بثنائية في الشوط الأول

أنهى منتخب المغرب الشوط الأول من مباراة كرواتيا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، بالتأخر بنتيجة 2-1.

وكان منتخب كرواتيا تقدم بالهدف الأول عبر المدافع جفارديول من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة، ثم تعادل بعدها في الدقيقة التاسعة، اللاعب أشرف داري من ضربة رأسية لمنتخب أسود الأطلس.

وواصل منتخب أسود الأطلس تفوقه الهجومي على حساب المنتخب الكرواتي حيث أهدر فرصتين عبر كل من يوسف النصيري وحكيم زياش لإحراز الهدف الثاني، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.

أخطاء قاتلة

ونجح منتخب كرواتيا بفضل أخطاء دفاع المنتخب المغربي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الـ43.

وجعل هدف داري، منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يُسجل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في المونديال، كذلك أصبح منتخب أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يسجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا.

وقدم المنتخب المغربي أداءً خرافيًا واستثنائيًا، في مونديال قطر ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد ضمن الـ4 الكبار في كأس العالم بل ويضمن الحصول على ميدالية، في حال هزم كرواتيا اليوم وتُوج بالميدالية البرونزية.

تشكيل المباراة

وكان تشكيل منتخب أسود الأطلس لمباراة كرواتيا جاء مكونًا من: ”ياسين بونو، يحيى عطية الله، جواد ياميق، أشرف داري، أشرف حكيمي، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، حكيم زياش، سفيان بوفال، عبدالحميد صابري، يوسف النصيري”.

أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء من: ”ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، جوسيب ستانيسيتش، جوسيب سوتالو، جوسكو جفارديول، لوفرو ماجر، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيرسيتش، ماركو ليفاجا، أندريج كراماريتش، ميسلاف أورسيتش”.