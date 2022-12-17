المغرب يتأخر أمام كرواتيا بثنائية في الشوط الأول

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أنهى منتخب المغرب الشوط الأول من مباراة كرواتيا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، بالتأخر بنتيجة 2-1.
#كرواتيا تسجل هدف ثان في شباك #المغرب قبل نهاية الشوط الأول#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @FRMFOFFICIEL @EnMaroc @HNS_CFF #أسود_الأطلس #DimaMaghrib #كرواتيا_المغرب pic.twitter.com/bAx61J9KvI
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
وكان منتخب كرواتيا تقدم بالهدف الأول عبر المدافع جفارديول من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة، ثم تعادل بعدها في الدقيقة التاسعة، اللاعب أشرف داري من ضربة رأسية لمنتخب أسود الأطلس.
وواصل منتخب أسود الأطلس تفوقه الهجومي على حساب المنتخب الكرواتي حيث أهدر فرصتين عبر كل من يوسف النصيري وحكيم زياش لإحراز الهدف الثاني، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.
المغرب يرد بسرعة و يدرك التعادل برأسية داري ..#كأس_العالم_FIFA #قطر2022#المغرب_كرواتيا #CROMAR #CRO #MAR @HNS_CFF#FIFAWorldCup #Qatar2022 @EnMaroc #DimaMaghrib #Vatreni #أسود_الأطلس #ديما_مغرب pic.twitter.com/SVtRaN9hyk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
ونجح منتخب كرواتيا بفضل أخطاء دفاع المنتخب المغربي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الـ43.
وجعل هدف داري، منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يُسجل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في المونديال، كذلك أصبح منتخب أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يسجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا.
وقدم المنتخب المغربي أداءً خرافيًا واستثنائيًا، في مونديال قطر ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد ضمن الـ4 الكبار في كأس العالم بل ويضمن الحصول على ميدالية، في حال هزم كرواتيا اليوم وتُوج بالميدالية البرونزية.
وكان تشكيل منتخب أسود الأطلس لمباراة كرواتيا جاء مكونًا من: ”ياسين بونو، يحيى عطية الله، جواد ياميق، أشرف داري، أشرف حكيمي، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، حكيم زياش، سفيان بوفال، عبدالحميد صابري، يوسف النصيري”.
منتخب #كرواتيا يتقدم مبكرًا على #المغرب في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @FRMFOFFICIEL @EnMaroc @HNS_CFF #أسود_الأطلس #DimaMaghrib #كرواتيا_المغرب pic.twitter.com/6LwlxSiOdp
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء من: ”ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، جوسيب ستانيسيتش، جوسيب سوتالو، جوسكو جفارديول، لوفرو ماجر، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيرسيتش، ماركو ليفاجا، أندريج كراماريتش، ميسلاف أورسيتش”.