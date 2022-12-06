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يواجه إسبانيا مساء اليوم

المغرب يحمل أحلام العرب لبلوغ دور الـ8 بمونديال 2022

2022-12-06 الساعة 11:26
المغرب يحمل أحلام العرب لبلوغ دور الـ8 بمونديال 2022
المواطن - عاطف عبداللطيف

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تتجه أنظار الجماهير العربية والعالمية، في تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة نحو ملعب المدينة التعليمية في قطر، لمتابعة المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي الأول لكرة القدم الملقب بـ”أسود الأطلس” في لقائه المصيري أمام منتخب إسبانيا “الماتادور”.

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حلم عربي

تأتي المباراة المرتقبة وسط أحلام عربية عريضة أن يتمكن المنتخب المغربي، الممثل الوحيد المتبقي في المنافسات بمونديال كأس العالم 2022 من الفوز على نظيره الإسباني والصعود لأول مرة إلى دور الـ8، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي منتخب عربي في المونديال من قبل.

وتسعى كتيبة المدير الفني المغربي وليد الركراكي إلى كتابة تاريخ غير مسبوق للمنتخبات العربية ببلوغ دور الثمانية، حيث توقفت كل محاولات العرب من قبل عند دور الـ16.

نهائي مبكر

ويعتبر المدير الفني لمنتخب المغرب مواجهة إسبانيا في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لفريقه، الفوز بها يمثل بطولة، وخسارتها تعني النهاية.

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