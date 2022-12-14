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في نصف النهائي أمام فرنسا

المغرب يسعى لكتابة صفحة جديدة الليلة

2022-12-14 الساعة 2:15
المغرب يسعى لكتابة صفحة جديدة الليلة
المواطن - زياد العتيبي

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يسعى مساء اليوم المنتخب المغربي لكتابة صفحة جديدة لعالم كرة القدم والوصول لنهائي كأس العالم حين يلتقي بنظيره حامل اللقب المنتخب الفرنسي في اللقاء الذي سيقام على استاد البيت بنصف نهائي كأس العالم المقام حاليًا بقطر.

أول منتخب يصعد لنصف النهائي:

المغرب التي أصبحت أول منتخب عربي يصعد لنصف نهائي كأس العالم في التاريخ بعد فوزه على نظيره المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

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المغرب- أوناحي وأشرف حكيمي
لاعبو المغرب – المصدر fifa

وسيسعى المنتخب المغربي مساء اليوم للوصول لنهائي كأس العالم لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، وفي حال فوز المغرب على فرنسا سيكون أول انتصار مغربي بعد 5 مواجهات و3 هزائم وتعادلين.

ومن جانبه، صنع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي كتيبة في مختلف الخطوط خاصة على مستوى الوسط والدفاع ليوفر أكبر قدر من الأمان لحارس المرمى ياسين بونو؛ إذ نجح في بناء جدار قوي جعل الوصول إلى المرمى المغربي صعبًا للغاية.

تشكيلة الفريق:

ومن المتوقع أن يدفع مدرب المنتخب المغربي في حراسة المرمى ياسين بونو وفي خط الدفاع أشرف حكيمي- نصير مزراوي- جواد الياميق- رومان سايس.

وفي الوسط سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي، وقلب الهجوم حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري.

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