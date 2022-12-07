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المغرب يُكرر إنجاز 3 منتخبات إفريقية

2022-12-07 الساعة 1:56
المغرب يُكرر إنجاز 3 منتخبات إفريقية
المواطن - مروة نبيل

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خطف منتخب المغرب بقيادة المدير الفني وليد الركراكي الأنظار خلال النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، ليُكرر رقماً مميزاً لثلاثة منتخبات إفريقية.

تأهل تاريخي

ولعبت المغرب ضد إسبانيا بالأمس في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتأهل أسود الأطلس بركلات الترجيح.

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ومن المقرر أن يواجه أسود الأطلس، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد فوز الأخير على سويسرا بنتيجة 6/1.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

المغرب رابع منتخب إفريقي يتأهل

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن أسود الأطلس أصبح رابع فريق إفريقي ينجح في التأهل إلى ربع نهائي المونديال بعد كل من؛ الكاميرون عام 1990، السنغال في 2002 وغانا عام 2010.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن المغرب أصبحت أول دولة إفريقية تهزم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضمن منافسات كأس العالم منذ نيجيريا في نسخة عام 1998.

ويُعد تأهل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في تاريخ بطولة كأس العالم.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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