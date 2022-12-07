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فور دخولها المجال الجوي السعودي

المقاتلات السعودية ترافق طائرة الرئيس الصيني

2022-12-07 الساعة 5:22
المقاتلات السعودية ترافق طائرة الرئيس الصيني
المواطن - فريق التحرير

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رافقت المقاتلات العسكرية السعودية طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ فور دخولها المجال الجوي السعودي حيث وصل الرئيس الصيني إلى الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

 

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

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