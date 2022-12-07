المقاتلات السعودية ترافق طائرة الرئيس الصيني

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رافقت المقاتلات العسكرية السعودية طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ فور دخولها المجال الجوي السعودي حيث وصل الرئيس الصيني إلى الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
فيديو | الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة#الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/tQUmpxJEYYقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.
فيديو | عرض جوي يرافق طائرة ضيف المملكة الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الرياض #الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/PRV4wV2qao
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022