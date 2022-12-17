الملك تشارلز يرقص مع ناجين من الهولوكوست

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ظهر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وهو يرقص مبتهجًا مع عدد من الناجين من محرقة الهولوكوست احتفالًا بعيد الأنوار اليهودي “حانوكا” بمركز للجالية اليهودية شمال العاصمة لندن.
ووثق مقطع فيديو متداول، الملك تشارلز وهو يبدو سعيدًا ويرقص ممسكًا بيد اثنين من الحاضرين وسط هتافات بمن فيهم ناجون من المحرقة، احتفالًا بعيد حانوكا اليهودي.
ويعد “الحانوكا” هو أحد الأعياد التي يحتفل بها اليهود لمدة 8 أيام، ويتراوح موعده حسب التقويم العبري بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، حيث يحتفل اليهود أثناء ذلك العيد ويمتنعون خلاله عن الحداد والحزن والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة.