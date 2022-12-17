الملك تشارلز يمنح ميجان وهاري فرصة ثانية

غلبت مشاعر الأبوة على موقف الملك تشارلز الثالث من ابنه وكِنته ميجان ماركل، بعدما قرر الأول مد غصن الزيتون إلى الأمير هاري، على الرغم من فيلم نتفليكس الذي حمل انتقادات للعائلة المالكة في بريطانيا.

حلف التتويج

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم السبت،أنه لم تصدر بعد الدعوة الرسمية إلى هاري وميجان للمشاركة في حفل التتويج للملك تشارلز المقرر العام المقبل، إلا أن مصادر الصحيفة أكدت أن الملك أبلغ ابنه وزوجته بأنه سيكون مرحب بهما في الحفل.

ويبدو أن ملك بريطانيا لم يغير رأيه حتى بعد أن طالته انتقادات من قبل الزوجين الملكيين في وثائقي نتفليكس.

انتقادات للزوجين

وتعالت الأصوات في بريطانيا من أجل تجريد هاري وميجان من ألقابهما الملكية بعد بث الفيلم الوثائقي، نتيجة ما قالوا إنها انتقادات شديدة أطلقاها في وجه العائلة المالكة.

وترى الكاتبة الملكية، سالي بيديل، إن هاري منح والده فرصة تجريده وزوجته من ألقابهما الملكية.

تجريدهما من الألقاب

وأشارت إلى أن ألقاب ساكس لهاري وميجان يمكن أن تختفي لكن السؤال هو كيف يمكن فعل ذلك على أفضل نحو.

وتقول تقارير إن الملك تشارلز الثالث قرر إقامة حفل تنصيبه الرسمي ملكًا في صيف العام المقبل 2023.

القوة الناعمة

ويعتبر خبراء أن الحفل سيشكل فرصة لبريطانيا للممارسة القوة الناعمة التي تمثلها العائلة الحاكمة.

وكان الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميجان ماركل قد غادرا العائلة المالكة في بريطانيا عام 2020 بسبب ما قال إنها مضايقات تعرضا لها.