الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس وزراء الهند في وفاة والدته

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.
وقال الملك المفدى: ” بلغنا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء ” .