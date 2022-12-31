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الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس وزراء الهند في وفاة والدته

2022-12-31 الساعة 11:26
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس وزراء الهند في وفاة والدته
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: ” بلغنا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء ” .

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