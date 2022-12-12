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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده

2022-12-12 الساعة 12:42
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور ويليام روتو؛ رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس الكيني.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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