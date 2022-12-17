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بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء جمهورية لاتفيا

2022-12-17 الساعة 12:00
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء جمهورية لاتفيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كريسـيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

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وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريسـيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

 

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