الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء نيبال

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد بوشبا كمال دهال رئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد بوشبا كمال دهال رئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.