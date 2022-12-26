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بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء نيبال

2022-12-26 الساعة 9:11
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء نيبال
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد بوشبا كمال دهال رئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد بوشبا كمال دهال رئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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