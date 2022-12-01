الملك سلمان وولي العهد يهنئان زيلكو كومشيتش

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، برقية تهنئة، لفخامة السيد زيلكو كومشيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد زيلكو كومشيتش بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.