Icon

زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني

2022-12-17 الساعة 11:38
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

قد يهمّك أيضاً
Img

جارسيا يحسم مصير مشاريبوف مع النصر

Img

أمطار المساء تجري الأودية والشعاب في الباحة وجازان

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ...
السعودية اليوم

المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ...

السعودية اليوم
الشؤون البلدية: رخصة السكن الجماعي للأفراد مدتها...
السعودية اليوم

الشؤون البلدية: رخصة السكن الجماعي للأفراد مدتها...

السعودية اليوم
كأس العالم بدأ بالوسم وينتهي في المربعانية
السعودية اليوم

كأس العالم بدأ بالوسم وينتهي في المربعانية

السعودية اليوم
صور ناسا تكشف حالة الظلام في أوكرانيا
العالم

صور ناسا تكشف حالة الظلام في أوكرانيا

العالم
قصة فتاة فقدت أكثر من ربع مليون...
السعودية اليوم

قصة فتاة فقدت أكثر من ربع مليون...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني يوجه دعوة لـ الملك سلمان...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني يوجه دعوة لـ الملك سلمان...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
كويكب صغير يمر قرب الأرض غدًا
السعودية اليوم

كويكب صغير يمر قرب الأرض غدًا

السعودية اليوم